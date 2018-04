Atlético-PR anuncia contratação de Tartá por empréstimo

Tartá tem chegada prevista ao clube na próxima sexta-feira, quando realizará o exames médicos necessários para assinatura de contrato. Assim, o meia-atacante não terá condições de participar da estreia do Atlético no Campeonato Paranaense, domingo, contra o Toledo, fora de casa.

Uma das principais promessas surgidas no Fluminense nos últimos anos, Tartá não conseguiu se firmar na equipe titular e estava fora dos planos de Cuca para 2010. Em um novo clube, a esperança do time carioca é que o meia-atacante reencontre o futebol que chamou a atenção quando ele estava nas categorias de base do Fluminense.