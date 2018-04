Atlético-PR anuncia contratação do zagueiro Everton A diretoria do Atlético-PR anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Everton para a sequência do Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Paulista, de Jundiaí, e, com 26 anos, será o beque mais velho do elenco, que luta contra o rebaixamento para a Série B.