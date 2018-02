Atlético-PR anuncia nova vitória contra Marcos Aurélio O Atlético Paranaense divulgou nesta segunda-feira que obteve nova vitória na Justiça contra o atacante Marcos Aurélio, que já está treinando no Santos. Segundo o clube, decisão da 11.ª Vara do Trabalho de Curitiba indeferiu recurso do jogador contra a medida judicial que estabelece seu vínculo com o clube. A decisão definitiva deve sair nesta sexta-feira, e por enquanto, o Santos segue proibido de registrar o atleta na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - o que, conseqüentemente, o impede de entrar em campo nesta quarta, contra o Grêmio Barueri, no Palestra Itália, na estréia do time no Paulistão. O Atlético-PR contratou Marcos Aurélio por empréstimo junto ao Bragantino, e diz que cumpriu os acordos firmados com o clube paulista e o jogador; por conseqüência, o jogador deve agora assinar um contrato com o clube, por três anos, conforme acertado anteriormente. A diretoria já admite não contar com Marcos Aurélio, desde que ele "efetue o depósito da cláusula pena de R$ 6,5 milhões para poder jogar em outro clube brasileiro".