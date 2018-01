Atlético-PR anuncia zagueiro revelação O zagueiro Tiago, um dos destaques do Rio Branco durante o Campeonato Paulista, é o novo reforço do Atlético-PR para o Campeonato Brasileiro. O Rio Branco negociou 50% dos direitos federativos do jogador com o time paranaense. O jogador também foi sondado pelo Internacional-RS, mas foi o clube paranaense que se dispôs a pagar R$ 400 mil para o time paulista. A negociação foi fechada entre os presidentes do Rio Branco, Oswaldo De Nadai, e do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, durante encontro em São Paulo. Outro que está prestes a deixar o time de Americana, é o meia Igor. O jogador despertou interesse em vários clubes, entre eles Corinthians, Flamengo, Fluminense, Guarani e Marília, e não deve permanecer no Rio Branco.