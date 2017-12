Atlético-PR aposta em sua força máxima O Atlético Paranaense estará com sua força máxima na partida deste domingo, às 16 horas, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), para garantir a liderança do Campeonato Brasileiro. O ala esquerdo Ivan cumpriu suspensão e retorna no lugar de Ronildo. O técnico Levir Culpi voltou a fazer treinos secretos mas, desta vez, não há o que esconder. "Tem que executar o que tem treinado", pede o técnico. Entre os jogadores mais entusiasmados o atacante Washington, que poderá igualar o recorde na artilharia de campeonatos brasileiros, que pertence a Dimba, ou até ultrapassá-lo. O atacante do Flamengo fez no ano passado, quando jogava pelo Goiás, 31 gols. Washington já chegou a 30. "Trata-se realmente de uma marca superinteressante", diz o jogador. "Apesar de tudo, estou focado em apenas uma coisa: o título." Nas conversas dos jogadores essa meta é repetida várias vezes. "Cada jogo é decisivo para as pretensões do grupo. A equipe está focada no objetivo, que é o campeonato", registra o volante Alan Bahia. Depois de ter atuado vários anos na Ponte Preta, o zagueiro Marinho alerta: "Jogar no Moisés Lucarelli é complicado". Mas nada que assuste o time. "Temos condições de conseguir os três pontos", acentua o zagueiro Marcão. No entanto, ele pede aos companheiros mais atenção. "Temos que jogar como campeões. Contra o Criciúma demos muito espaço e isso não pode acontecer lá senão fica difícil reverter", diz. Apesar dos 6 a 1 contra o time catarinense, o Atlético foi bastante pressionado no início.