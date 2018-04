Atlético-PR aposta em treinamento para surpreender líder

Como não jogará durante a semana, enquanto o próximo adversário enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, a equipe espera aproveitar o tempo extra de treino para surpreender o atual líder da competição.

"Temos que treinar bastante e tenho certeza que o Lopes vai trabalhar em cima dos nossos erros. Vamos jogar contra o líder e isso nos dará uma motivação para buscarmos a vitória", afirmou o meia Paulo Baier, ressaltando a importância do bom resultado contra o Sport, sábado. "A última vitória (por 1 a 0) nos dá confiança para jogarmos com mais tranquilidade", completou.

O Atlético Paranaense está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, enquanto o Palmeiras lidera com 44, mas tem um partida a menos.