Atlético-PR aposta na força da torcida Infeliz nas partidas fora de casa, não tendo conseguido até agora nenhum resultado positivo, o Atlético Paranaense espera voltar a fazer a lição na Arena da Baixada, neste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians. Por enquanto, das seis partidas disputadas em Curitiba, o time paranaense venceu cinco. Uma derrota, no entanto, pode empurrar o time para as últimas colocações e acender a luz vermelha. "A pressão existe, o torcedor tem que cobrar e nós, atletas, temos que sentir isso", diz o goleiro Diego. Segundo ele, uma das missões é resgatar o torcedor, o que só será conseguido com uma boa atuação dentro de casa. O retrospecto está dando confiança a todos. "A boa campanha na Arena tem que ser mantida a qualquer custo", apregoa o centroavante Ilan. O principal desfalque do time será o meia Adriano, que viaja para a França, onde pretende acertar com o Olimpique de Marselha a renovação do empréstimo para o time paranaense. Ele tem contrato com o time francês até meados do próximo ano. Em seu lugar, o técnico Osvaldo Alvares, o Vadão, escalou Jádson, que tem menos movimentação que Adriano, mas consegue se sobressair nos passes e arremates para o gol. "Entrar jogando será uma emoção diferente", afirma o jogador. Para Ilan, o fato de o técnico Geninho conhecer praticamente todos os jogadores atleticanos, com os quais trabalhou na campanha de 2001, não deve favorecer o Corinthians. "Hoje, todo mundo se conhece e os jogos se tornam mais difíceis", diz. "A gente vai tentar usar outra arma para vencer, mas é um segredo nosso." A equipe deverá jogar com Diego; Alessandro, Capone, Rogério Corrêa e Ivan; Leomar, Luciano Santos, Kléberson e Jádson; Ilan e Dagoberto.