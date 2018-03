Atlético-PR aposta na volta de Adriano O meia Adriano é a novidade do Atlético Paranaense para a partida desta quarta-feira, contra o Santos, às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogador ficou fora do time por sete rodadas, em razão das dificuldades burocráticas com o Olympique de Marselha e o Rentistas, do Uruguai, que têm parcelas de seus direitos federativos. Ele é encarado como um salvador pelos torcedores, que não suportam mais ver o time fracassar continuamente e não subir na classificação do Brasileiro. "A partir de agora, acredito que começará uma vida nova tanto para mim quanto para o Atlético", disse Adriano. O atacante Ilan, que ficou fora do jogo contra o Paysandu, retorna após cumprir suspensão e é provável que atue sozinho no ataque. Nessa formação, o Atlético entraria com três jogadores na defesa, já que Rogério Corrêa também retorna, depois de cumprir suspensão. Há possibilidade também de o atacante Fernandinho entrar, saindo o zagueiro Juliano. "Nossa situação não é boa, não é confortável, mas também não é desesperadora", afirmou o técnico Vadão. Por ser uma partida atrasada em virtude da participação do Santos na Libertadores, o Atlético espera dar um grande salto na classificação. "É a chance de somar três pontos, quando 18 equipes não vão somar", disse o atacante Ilan.