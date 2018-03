Atlético-PR aposta no volante Fabiano O técnico interino do Atlético Paranaense, Lio Evaristo, confia na experiência do volante Fabiano, de 28 anos, para dar mais equilíbrio ao time que não conseguiu mostrar qualidade nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, esbarrando nos adversários mesmo quando estava com mais jogadores em campo. Contra o Paysandu, às 20h30, no Mangueirão, em Belém, Fabiano inicia pela primeira vez uma partida como titular neste ano. "No início do ano eu fiquei chateado por não estar sendo utilizado, mas isso é passado", alegrou-se o jogador. "Eu quero jogar, recuperar o ritmo e ajudar o Atlético." Principalmente porque assistindo à partida estará Levir Culpi, que na próxima rodada, no clássico regional contra o Coritiba, já comandará o time como novo treinador. Para a entrada de Fabiano, Lio Evaristo retirou o volante Ramalho. Outro que também deve ganhar a condição de titular é o lateral-direito André Luiz.