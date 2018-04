Atlético-PR apresenta uniformes para seu retorno à Série A do Brasileirão

SÃO PAULO - Mais um clube divulgou seu novo uniforme para a disputa do Campeonato Brasileiro, que inicia neste final de semana. O Atlético-PR, que retorna à divisão de elite, "apresentou" seus novos trajes com uma campanha de lançamento diferente.

A Umbro, fornecedora do material esportivo para o clube, convidou a piloto Kattlyn Magno, o ator Alexandre Slaviero e os jogadores Fran Mérida e Douglas Coutinho, do Atlético-PR, para conhecerem o novo fardamento. Depois disso, eles deram dicas aos torcedores sobre como é o uniforme através das redes sociais.

A grande novidade da camisa é a gola, cujo modelo é utilizado pela primeira vez em clubes do Brasil. “A inspiração para a elaboração da camisa veio dos primeiros trajes do futebol e da elegância dos ingleses. Os conceitos de alfaitaria empregados na peça são inspirados nos utilizados pelos alfaiates da Savile Row”, diz Felipe Rosa, gerente de marketing da Umbro, através de nota divulgada à imprensa.

O primeiro jogo do Atlético-PR com a nova camisa acontece neste domingo, quando a equipe vai ao Rio enfrentar o Fluminense pela primeira rodada do Brasileirão. Na segunda-feira, o clube faz um evento para o lançamento oficial dos uniformes.