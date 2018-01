Atlético-PR arranca empate em Londrina Mesmo jogando em sua casa e empurrado pela torcida, o Londrina não passou de um empate por 0 a 0 com o Atlético-PR. O jogo foi assistido por dez mil torcedores que viram o Londrina pressionar toda a segunda etapa e o goleiro Diego salvar o Rubro-Negro da derrota. O resultado deixou as duas equipes na liderança do grupo B, com 11 pontos, mas o Atlético leva a vantagem no saldo de gols. Em Maringá, o Coritiba goleou o União Bandeirante por 5 a 1 e em Paranaguá, o Paraná se recuperou no campeonato ao vencer o Rio Branco por 2 a 0. Em Londrina, os dois líderes jogaram apenas no segundo tempo. Logo a um minuto o Londrina teve a chance de abrir o placar em cobrança de falta de Nem. Depois disso, a equipe da casa ainda teve chances aos quatro minutos e 28, com Alex Paulista e depois aos 36 e 39 com Nem, que o goleiro do Atlético salvou. No final da partida, ele reconheceu que a equipe, que estréia na próxima semana na Libertadores, ainda precisa de mais entrosamento. "Com os jogos e os treinos, vamos entrosar ainda mais", disse. Em Maringá, o Coritiba venceu o União por 5 a 1 com gols de Capixaba, Luiz Carlos, Reginal Vital e Marciano, com dois gols. Tiago descontou para o União. Além dessas partidas, a rodada teve Paranavaí 3 x 0 Império (sexta), Malutrom 3 x 1 Nacional, Iraty 3 x 0 Francisco Beltrão. No domingo jogam Cianorte x Eng. Beltrão.