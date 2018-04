Atlético-PR arrasa Serrano com goleada de 8 a 0

O volante Alan Bahia fez os dois primeiros gols do jogo, aos 5 e aos 25 minutos. Ainda na etapa inicial, o Atlético-PR marcou outros dois, com Márcio Azevedo e Bruno Mineiro.

No segundo tempo, Netinho, Marcelo, Bruno Mineiro e Bruno Furlan marcaram mais quatro gols para o Atlético-PR, para euforia da torcida que foi à Arena da Baixada.

Com a vitória na abertura da terceira rodada do Campeonato Paranaense, o Atlético-PR foi aos quatro pontos, agora em terceiro lugar. Já o Serrano segue com apenas um ponto.