Atlético-PR: ataque completo no Ceará Não será por falta de atacantes que o Atlético-PR deixará de marcar gols na partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Fortaleza, no Castelão, em Fortaleza. Com a recuperação de Lima e Dagoberto, eles se unem a Aloísio, Finazzi e Dênis Marques. ?Vontade de jogar todos têm?, acentuou o técnico Evaristo de Macedo. Em razão das últimas apresentações, ele deve optar por Aloísio e Finazzi para começar no ataque, enquanto Lima deve entrar no meio-de-campo no lugar de Ferreira, que está servindo à seleção colombiana. O objetivo dos jogadores, mais uma vez, é mostrar que são capazes de vencer fora de casa. Por enquanto, foram apenas duas vitórias, a última no dia 24 de agosto, contra a Ponte Preta. ?Realmente a gente tem esse problema ao jogar fora de casa, mas nós nos recuperamos bem na competição e agora estamos tentando manter a regularidade?, disse o zagueiro Paulo André. O lateral-direito Jancarlos cumpre suspensão por ter sido expulso na última partida e deve ser substituído por André Rocha. O volante Alan Bahia, também recuperado de contusão, pode entrar no lugar de André Conceição.