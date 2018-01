Atlético-PR bate o Atlético-GO e passa para as quartas O Atlético Paranaense fez novamente valer o fato de jogar em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e reverteu o placar diante do Atlético Goianiense, fazendo 2 a 0, o que lhe garantiu a passagem para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Na primeira partida, os goianos tinham vencido por 3 a 1. Na fase anterior, o time paranaense também reverteu o placar de 4 a 1 favorável ao Vitória, vencendo por 3 a 0 em casa. "Temos que entrar com esse mesmo espírito fora de casa", pediu o zagueiro Marcão. "Tiramos um caminhão de areia de nossas costas." Agora, o Atlético enfrenta o Fluminense. A tática do Atlético Goianiense já era prevista desde o fim do primeiro jogo. O técnico Artur Neto colocou praticamente todos os jogadores na marcação do adversário. O time paranaense mantinha o domínio, mas sentia a dificuldade de se aproximar do gol. Até que Gilson cometeu pênalti sobre Ferreira. Alex Mineiro foi feliz na cobrança aos 12 minutos. Com o placar ainda favorável, os goianos continuavam não se arriscando, enquanto o Furacão insistia no ataque. O Atlético Paranaense voltou disposto a pressionar ainda mais no segundo tempo, afinal estava ficando fora da próxima fase. Aos 5 minutos, Ferreira perdeu uma boa oportunidade para ampliar, chutando por cima da trave. De falta em falta, o Atlético Goianiense foi permitindo que o Paranaense chegasse cada vez mais perto. E foi na cobrança de uma delas, aos 19 minutos, que Jancarlos fez o segundo. O técnico goiano colocou o atacante Fábio Oliveira e, somente a partir daí, o time foi para a frente. Mas não foi possível mudar o resultado. ATLÉTICO PARANAENSE 2 X 0 ATLÉTICO GOIANIENSE Atlético Paranaense - Guilherme;Jancarlos, Danilo, Marcão e Nei; Alan Bahia, Erandir, Evandro (Netinho) e Ferreira (Cristian); Ricardinho (Pedro Oldoni) e Alex Mineiro. Técnico: Oswaldo Alvarez. Atlético Goianiense - Márcio; Dida, Gilson, Jairo e Possato; Claudinho Baiano, Pituca (Jair), Robston e Wesley (Lindomar); Anailson (Fábio Oliveira) e Rômulo. Técnico: Artur Neto. Gols - Alex Mineiro (pênalti) aos 13 minutos do primeiro tempo; Jancarlos aos 19 do segundo tempo. Árbitro - Giuliano Bozzano (Fifa-DF). Cartão amarelo - Pituca, Robston, Gilson, Jairo, Danilo, Ferreira e Evandro. Público e renda - Não disponíveis. Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).