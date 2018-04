Atlético-PR ganha do Joinville e assume ponta provisória do Brasileiro

Com a sua terceira vitória em quatro jogos neste Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR venceu o Joinville por 2 a 1, fora de casa, no final da noite deste sábado, e assumiu a liderança provisória da competição, com nove pontos ganhos. Na outra ponta da tabela, a equipe catarinense amargou a sua terceira derrota em quatro partidas e assim permaneceu na lanterna do torneio nacional, com apenas um ponto até aqui.

Disposto a aproveitar a chance de levar a melhor sobre o rival que ainda não conseguiu engrenar na Série A depois de ter sido campeão da Série B no ano passado, o time atleticano sofreu com o maior volume do adversário no primeiro tempo, mas acabou premiado pela sua maior objetividade.

Além disso, a equipe da casa cometeu falhas em sequência que ajudaram o time paranaense a abrir 2 a 0 em um intervalo de apenas três minutos no primeiro tempo. Aos 29, Cléo cruzou da direita e Renato tentou dominar, mas deu bobeira ao perder a bola para Nikão, que vinha por trás do volante, "bateu a carteira" do adversário e chutou no canto esquerdo baixo do goleiro Oliveira.

O gol deixou a equipe da casa abalada e o segundo gol sairia aos 32 minutos. Após novo cruzamento da direita, desta vez feito pelo lateral Eduardo, Cléo aparou de cabeça e Douglas Coutinho, em posição de impedimento que era difícil de ser flagrado pelo auxiliar de arbitragem pela velocidade do lance, tocou para as redes para abrir 2 a 0.

Com seu time em desvantagem de dois gols, o técnico Hemerson Maria resolveu mexer já no primeiro tempo, aos 40, sacando o meia Naldo e colocando o atacante Rafael Costa. E após o intervalo voltou para a etapa final com o atacante Niltinho no lugar do veterano Marcelinho Paraíba. Por fim, já aos 13 minutos, trocou Tiago Luis por Ítalo, gastando a sua última ficha.

As mudanças ajudaram a melhorar um pouco o futebol do Joinville, que conseguiu descontar o placar aos 19 minutos. Após escanteio da direita cobrado por Sueliton, Rafael Costa subiu de cabeça e desviou no canto direito baixo do goleiro Weverton.

Depois disso, porém, o Atlético-PR teve tranquilidade para segurar o resultado, que marcou a sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Brasileirão. Já o time catarinense, que pouco conseguiu pressionar na parte final do jogo, seguiu em jejum, depois de ter marcado com Rafael Costa o seu primeiro gol na competição.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Joinville terá pela frente a Chapecoense, na quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó, enquanto o Atlético-PR irá encarar o Figueirense, no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 1 X 2 ATLÉTICO-PR

JOINVILLE - Oliveira; Sueliton, Guti, Bruno Aguiar e Heracles; Naldo (Rafael Costa), Anselmo, Renato e Marcelinho Paraíba (Niltinho); Tiago Luís (Ítalo) e Jael. Técnico: Hemerson Maria.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Natanael; Otávio, Hernani, Nikão (Ytalo) e Giovanni (Jadson); Douglas Coutinho (Edgar Junio) e Cléo. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Nikão, aos 29, e Douglas Coutinho, aos 32 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 19 do segundo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - Hernani, Nikão, Natanael e Ytalo.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).