Atlético-PR bate Ponte e segue líder Washington voltou ao Estádio onde tantos gols já marcou e sua estrela brilhou mais uma vez na vitória do Atlético-PR sobre a Ponte Preta, neste domingo, por 3 a 2, no Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, o artilheiro do torneio quebrou o recorde ao atingir os 32 anotados na atual temporada e superar a marca de Dimba, que era de 31 em 2003. Marinho fez o terceiro e Alecsandro os dois do time da casa. Com o resultado, o time paranaense somou 81 pontos e segue na liderança rumo ao título. Considerada a esperança dos paulistas, a Ponte Preta frustrou torcedores de Santos, São Paulo, Palmeiras e São Caetano. Apesar da derrota, a terceira consecutiva, a Ponte ainda é a nona colocada com 58 pontos e segue na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Washington foi aplaudido antes e depois do jogo pela própria torcida da Ponte Preta, seu ex-clube, onde deixou saudade e marcou 83 gols em 101 jogos. Com respeito, não comemorou seus gols e chorou após marcar o terceiro gol de seu time, quando entrou para a história do futebol brasileiro. "É uma emoção muito grande e quis Deus que eu marcasse estes gols aqui no Majestoso, onde sempre fui bem acolhido", comentou. O esquema ponte-pretano com quatro volantes começou funcionando bem. A forte marcação impedia as iniciativas do líder. Mas o ferrolho só conseguiu agüentar nove minutos. Dênis Marques foi lançado na direita e cruzou rasteiro para Washington apenas completar e marcar seu 31º gol no Brasileiro, igualando o recorde de Dimba. Após o gol, o sistema de marcação da Ponte continuou dificultando as coisas para o rival. Com isso, o time da casa até tinha mais posse de bola, mas em um meio-campo cheio de destruidores e nenhum construtor, a Ponte se limitava a chutar de fora da área e assim, bem longe do gol de Diego. Quando conseguia a posse de bola, o Atlético-PR procurava ser objetivo e com toques rápidos, começou a envolver a pesada defesa ponte-pretana. Aos 30 minutos, Fernandinho levantou na área e Marinho apareceu como elemento surpresa para cabecear e ampliar a vantagem. Para o segundo tempo, o técnico Nenê Santana resolveu dar mais presença de área para a Ponte e colocou Roger no lugar do apagado Júlio César. E o reserva já saiu mostrando serviço. Logo aos cinco minutos, Roger chutou da esquerda, Diego espalmou, mas soltou nos pés de Alecsandro, que diminuiu a diferença: 2 a 1. Em virtude do forte calor, as chances de gol foram desaparecendo, mas ainda havia lugar para o terceiro do Atlético-PR e a história do Campeonato Brasileiro ser escrita. Washington bateu falta do lado esquerdo e acertou o canto esquerdo de Aranha. Esse foi o 32º gol dele, novo recordista brasileiro. Aos 39 minutos, a Ponte ainda conseguiu descontar. Danilo levantou na área para Alexandre, que ajeitou de cabeça para Alecsandro, também de cabeça, descontar.