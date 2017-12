Atlético-PR bate São Paulo por 4 a 3 O São Paulo bem que tentou, mas não conseguiu barrar o rápido time paranaense. Um grande jogo. Em uma hora o time da casa deita e rola e dá a impressão de estar armando uma goleada, chegou a abrir 3 a 0. Alguns minutos depois, os paulistas empatam e ameaçam uma virada histórica. Duas expulsões, uma de cada lado e, no final, ganhou quem apresentou o melhor futebol: 4 a 3 para o Atlético-PR. O Atlético, de estilo solto, com toques rápidos, falha na defesa, mas com a bola nos pés, faz bonito. Inconstante sim, prova disso é a má campanha no Brasileiro: chegou agora aos 53 pontos. Mas neste domingo, ao contrário do São Paulo (3º colocado com 71 pontos), o drible para o time da casa foi mais importante que as divididas; as triangulações, mais constantes que os chutões e as bolas alçadas, sem direção, na área. O equilíbrio do primeiro tempo se encerrou com dois gols de Fernandinho: de pênalti, aos 35, e, após cobrança de escanteio, aos 44. O terceiro veio no início da segunda etapa. Ricardinho enfiou a bola entre as pernas de Gabriel, avançou e chutou: Rogério Ceni não segurou e Adriano fez. O mal não foi maior porque, logo em seguida, aos 7, Luís Fabiano diminuiu, de pênalti. O jogo esquentou, ficou emocionante. O São Paulo, mesmo com um a menos, reagiu. Jean foi o primeiro a ser expulso; no fim do jogo, Tiago, do Atlético, levou o vermelho. Aos 26, de cabeça, Lugano pôs a equipe de novo na partida. Diego Tardelli, que entrou no lugar de Gustavo Nery, empatou aos 30. Eis que veio o gol do Atlético. Fernandinho avançou sozinho, nas costas de Fabiano, e encontrou Jadson, livre na área para fazer 4 a 3. Vitória merecida. Acidente - O técnico Mário Sérgio acusou Lugano de ter sido maldoso no lance que tirou Igor do jogo, nos últimos minutos. "Ele é pilantra e mau-caráter, não deveria esquecer que tem visto de trabalho em nosso país", disse. Lugano disse ter sido apenas um acidente. Igor foi levado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.