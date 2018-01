Atlético-PR bate Joinville e fica perto de vaga na Sul-Americana

Com gols de Walter e Douglas Coutinho, o Atlético Paranaense não tomou conhecimento do time misto do Joinville, venceu por 2 a 0 e colocou os dois pés nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em partida realizada nesta quinta-feira, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela partida de ida da fase brasileira.

O Joinville, que prioriza a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, terá que vencer por três ou mais gols de diferença no jogo de volta, em Curitiba, para seguir vivo na competição, enquanto que o Atlético pode perder por um gol de diferença que fica com a vaga. Se o clube catarinense repetir o resultado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Atlético Paranaense e Joinville voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 21h15, na Arena da Baixada, em Curitiba. Na última quarta, o Bahia derrotou o Sport por 1 a 0, em Salvador, enquanto que Ponte Preta e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1, em Campinas. Na terça, Brasília e Goiás empataram sem gols, no Distrito Federal.