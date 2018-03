Atlético-PR busca 1ª vitória fora de casa Depois da boa vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, o Atlético Paranaense busca o primeiro resultado positivo fora de seus domínios, jogando às 16 horas contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. Os zagueiros Capone, suspenso, e Rogério Corrêa, submetido a uma cirurgia no joelho, estão fora do jogo, além do meia Kléberson, que não viajou em razão de uma febre alta. O lateral Alessandro, que hoje (08) será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), é dúvida do técnico Osvaldo Alvarez, que também está na pauta do STJD, por ter dado instruções fora dos limites determinados. Segundo Vadão, o que mais preocupa é a falta de entrosamento da nova dupla de área: Igor e Juliano. Igor, por sua vez, reclamou da falta de ritmo de jogo, visto que está há muito tempo apenas treinando. "Mas é a oportunidade de mostrar um bom futebol", espera. Como espectador e integrante do grupo, ele analisa que tem faltado concentração nas partidas fora de casa, o que vem acarretando resultados negativos. "Tranqüilidade o nosso time até tem e, em certos momentos, até demais, mas a concentração nos minutos iniciais e no fim das partidas deixa a desejar", afirma. Para o técnico, o único segredo para ganhar fora de casa é jogar bem. "Aí o adversário vai ter que se desdobrar", diz. Segundo ele, o São Caetano tem se caracterizado por uma boa marcação, obrigando o adversário a ter muita velocidade e disciplina tática para encontrar espaços no ataque. "O que queremos fora de casa é a mesma alegria, a mesma determinação e a mesma disciplina que tivemos no jogo contra o Corinthians", pede. Caso Alessandro fique fora, entra David.