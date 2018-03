Atlético-PR busca 1ª vitória fora de casa Em sua 20ª apresentação no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense continua em busca de um resultado positivo fora de casa. Desta vez, a tentativa será no Brinco de Ouro, em Campinas, contra o Guarani, às 20h30. Os vários desfalques que o Guarani terá animam o time paranaense. "Nós podemos aproveitar isso, embora jogar em Campinas sempre é difícil", diz o goleiro Diego. O objetivo estipulado pelo treinador Osvaldo Alvarez, o Vadão, é terminar o turno entre os oito primeiros colocados. "Temos que pensar em coisa palpável e vamos buscar isso", afirmou. O time não terá o atacante Dagoberto, que está servindo à seleção brasileira sub-20. Mas tem o retorno de Ilan, o artilheiro da equipe, que cumpriu suspensão. E eles precisam mostrar futebol, pois o atacante Alex Mineiro acertou sua volta ao Atlético, depois de uma passagem de sete meses pelo Tigres, do México. O jogador está treinando para entrar em forma, enquanto aguarda a liberação da documentação. "Espero corresponder às expectativas", disse. "Dentro dos gramados sou mais eu e vou mostrar meu futebol." Para Vadão, a mescla de jogadores experientes com outros ainda jovens será benéfico para todos. "O grupo vai se fortalecer", acredita. Entre os jovens, o meia Jádson, de 19 anos, tem se sobressaído e deverá se manter no time como substituto do pentacampeão Kléberson, que se transferiu para o Manchester United, mesmo que Adriano acerte a renovação de contrato. "Nesse momento, estou em busca de um espaço e não posso bobear de maneira alguma", disse.