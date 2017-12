Atlético-PR busca 1ª vitória fora de casa O Atlético Paranaense busca às 18 horas deste domingo, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS), a primeira vitória fora de casa no campeonato. Até agora, nas 13 partidas, foram nove derrotas e quatro empates. A chegada do técnico Mário Sérgio, que assumiu o cargo de Osvaldo Alvarez, e a vitória no clássico contra o Paraná Clube, já mudou o ambiente no clube. "O Atlético está em nova vida, em novo campeonato. Temos que esquecer as derrotas e tentar a primeira vitória fora", disse o atacante Ilan. O Atlético deixou Curitiba na sexta-feira e, logo depois do jogo, vai para Canela (RS), onde fica até o fim de semana, quando viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, retornando então para a capital paranaense. O retiro já tinha sido programado pelo comando técnico anterior, mas foi aceito por Mário Sérgio. "Concordei em função de uma maior convivência", justificou. Para ele, a torcida mostrou que o caminho é o "da luta, da garra". "E se nós não seguirmos é porque somos burros", disse. "A torcida não quer jogadas de efeito, ela só quer que a gente mostre que quer ganhar."