Atlético-PR busca a 10ª partida invicta O Atlético Paranaense não quer perder a ligação com os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e, para isso, apenas a vitória passa pela cabeça dos jogadores na partida de amanhã, às 20h30, contra o Guarani, na Arena da Baixada, em Curitiba. A vitória de virada contra o Coritiba, no domingo, no campo do adversário, renovou o entusiasmo da equipe que está invicta há nove jogos. Mas o técnico Levir Culpi tenta conter a empolgação, procurando colocar o pé no chão. Tanto que os jogadores já foram convocados para treinar no sábado e domingo. "Nós somos um time que precisa trabalhar para vencer", justificou. "Temos que ter competência e humildade para continuar a competição." No entanto, ele reconhece que há alguns méritos, como o contra-ataque e as jogadas de bola aérea, além da maturidade. "Estamos lidando melhor com os resultados", disse. O goleiro Diego, que há alguns jogos propôs um pacto com os torcedores, pedindo apoio e prometendo em troca o esforço dobrado, renovou o acordo. "É hora de irem ao estádio para nos ajudar a conseguir mais uma vitória", pediu. Para a partida contra o Guarani, o técnico não poderá contar com o zagueiro Rogério Corrêa, que sofreu uma contratura na coxa direita. Ele será substituído por Fabiano, que ainda joga com uma máscara protetora do nariz, que passou por uma cirurgia após ter sido fraturado.