Atlético-PR busca a vaga em Caxias O Atlético-PR pode dar um grande passo para conseguir vaga na próxima fase da Copa Sul-Minas, caso vença o Caxias (RS), nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time paranaense está com oito pontos, dois a menos que o Atlético-MG, que lidera o grupo e joga quinta-feira contra o Marcílio Dias, em Santa Catarina. Para a próxima fase classificam-se os primeiros colocados das chaves e o melhor segundo lugar. A preocupação da comissão técnica do Atlético-PR é com o número excessivo de expulsões nas últimas partidas. No jogo desta quarta-feira, o volante Cocito não joga por ter recebido cartão vermelho contra o Marcílio Dias. O meia Adriano, que sofreu fratura no pé, ficará cerca de 40 dias sem jogar.