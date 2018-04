Atlético-PR busca liderança na Vila O Atlético Paranaense quer experimentar o gosto de liderar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, mas sabe que sua tarefa será difícil. A equipe enfrenta o Santos nesta quarta-feira à noite, às 21h50, desfalcada de Dagoberto, uma das principais peças do ataque e um dos responsáveis pela velocidade do time na partida. Para seu lugar, o técnico Levir Culpi deve escalar Fernandinho ou Denis e pode optar por Fernandinho na ala direita. Alheio à escolha do seu companheiro de ataque, Washington quer voltar como líder do campeonato. "Nosso grupo tem o objetivo de ser campeão, por isso devemos brigar por um bom resultado." Para o zagueiro Rogério Corrêa, que retorna ao time após uma contusão, todos devem entrar em campo com muita atenção, para evitar qualquer surpresa. "Temos que estar ligados, afinal é um jogo que vale a liderança do campeonato e devemos aproveitar essa chance." O zagueiro Marcão também está confiante no sucesso rubro-negro. "Nossa equipe evoluiu durante o campeonato e já mostramos que estamos no caminho certo, temos que jogar com muita seriedade." Na opinião de Levir, a vitória representa um prêmio à preparação da equipe, que não teve descanso e treinou todos os dias de folga da rodada. "Ficaremos em uma melhor situação para enfrentarmos o Corinthians e será um prêmio para todos que trabalharam no feriado."