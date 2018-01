Atlético-PR busca pontos fora de casa O Atlético Paranaense tenta, nesta quarta-feira, às 20h30, diante do Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, se recuperar da derrota para o Atlético Mineiro, em Curitiba, por 2 a 1. Depois, terá uma nova partida fora de casa, contra o Fortaleza, no Ceará. "Nós temos que recuperar fora o que não conseguimos em casa. Esses dois jogos são uma ótima oportunidade", diz o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. Para conseguir um melhor resultado, ele pode promover alterações na equipe, atuando em um esquema diferente, com três zagueiros e dois volantes, dando mais liberdade para os alas. O zagueiro Tiago provavelmente fará sua estréia, enquanto o volante Luciano Santos está confirmado para iniciar a partida como titular pela primeira vez, entrando no lugar do meia Fabrício. "Vou dar tudo de mim e agarrar esta condição com unhas e dentes." As dúvidas na escalação do time deve-se ao fato de o Atlético ter viajado para Florianópolis com três titulares reclamando de dores e fazendo tratamento médico - Igor e Leomar reclamam do joelho, enquanto Ivan sente a coxa. O atacante Ilan recebeu uma pancada na coxa direita e não viajou. O meia Adriano deve ser deslocado para esse setor.