Atlético-PR busca reabilitação em Belém O Atlético-PR busca a reabilitação neste sábado, às 18h10, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, para não correr o risco de voltar a se situar próximo à zona de rebaixamento. "Será uma partida difícil, mas para o Atlético é essencial retornar para Curitiba com três pontos", afirmou o meia Fabrício. A situação do Paysandu, na lanterna do campeonato, também preocupa tanto quanto a força dos torcedores. "Precisamos ter calma nos primeiros minutos para tentar trazer a torcida deles para o nosso lado", disse o atacante Finazzi. O lateral-esquerdo Marcão e o meia-atacante Ferreira foram expulsos e estão fora da partida. O meia Evandro, que retornaria após cumprir suspensão, teve uma indisposição estomacal e também não atua. Em compensação, o atacante Lima está de retorno.