Atlético-PR busca reabilitação em casa O Atlético Paranaense volta a encarar sua torcida, na Arena da Baixada, em Curitiba, neste sábado, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro. Hostilizado pelos torcedores durante o Campeonato Paranaense, o time conseguiu o apoio na primeira partida do Brasileiro, quando venceu o Grêmio, mas a derrota por 3 a 0 para o Paraná Clube trouxe de novo a desconfiança sobre as possibilidades do time. ?Os atleticanos podem esperar mais da gente", promete o zagueiro Rogério Corrêa. Sem jogar há quatro partidas pelo Atlético, o pentacampeão Kléberson será o reforço para o confronto deste sábado. Depois de algumas atuações decepcionantes durante o Paranaense, o jogador está confiante em voltar a praticar o futebol que o conduziu à seleção brasileira. ?Recuperei o futebol que vinha jogando e vou trabalhar bastante para que tudo corra bem." O técnico Osvaldo Alvarez vai definir, momentos antes da partida, se Fabrício ou Rodrigo deixam a equipe. Por ter participado de todos os jogos deste ano, é possível que o primeiro permaneça.