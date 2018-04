Atlético-PR busca reabilitação em casa contra São Paulo

"Contamos com o apoio da nossa torcida", convocou o meia Paulo Baier. Um apoio que deve crescer um pouco mais. O Atlético inaugura neste domingo um novo setor do estádio, com mais 4,7 mil cadeiras colocadas na reta oposta às cabines de rádio.

O técnico Antônio Lopes precisará alterar a defesa, visto que Nei foi expulso na última partida. O volante Fransérgio foi chamado para atuar nesta posição. "É bom saber que ele (técnico) confia no meu futebol", comentou o jogador, que foi levado ao time profissional há cerca de duas semanas, mas vinha atuando normalmente na equipe de juniores.

Sem forçar o atacante Alex Mineiro, que ficará no banco depois de cinco rodadas tratando-se de contusão, Antônio Lopes também muda o ataque do time com a saída de Zulu para a entrada de Wallyson. A tendência é o time ganhar em velocidade.