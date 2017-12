Atlético-PR busca reabilitação na Baixada O Atlético Paranaense busca a reabilitação contra o São Paulo, às 18h10, na Arena da Baixada, em Curitiba, depois de duas derrotas seguidas fora de casa. A vantagem do time paranaense é que nas últimas cinco partida em Curitiba, conseguiu somar todos os 15 pontos, que ajudaram a equipe a se manter fora da zona de rebaixamento. "A torcida tem sido um ponto favorável para nós", afirmou o lateral Marcão. Depois da derrota para o São Paulo na decisão da Libertadores da América, os jogadores preferem não tratar a partida deste sábado como uma revanche. "A Libertadores não volta mais", salientou Marcão. "No Brasileiro precisamos da vitória para distanciar da zona de rebaixamento, ainda mais que se trata de um adversário direto". O Atlético está na 16a. posição, com 22 pontos, enquanto o São Paulo ocupa o 18º lugar, com 21 pontos. A novidade no time é o zagueiro Douglas, que joga pela primeira vez como titular. Ele substitui o volante Cocito, que está se transferindo para o futebol espanhol. No ataque, Lima cumpre suspensão. Será substituído por Ferreira. "O que me preocupa é a qualidade do São Paulo", registrou o técnico Antonio Lopes. "É uma equipe muito bem montada e organizada."