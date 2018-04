Atlético-PR busca vaga e confiança para resto do ano O Atlético Paranaense tenta conseguir nesta quarta-feira contra o Botafogo, às 21h50, no Engenhão, no Rio de Janeiro, além da classificação para enfrentar o Emelec, do Equador, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistar mais confiança para afastar-se da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.