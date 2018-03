Atlético-PR busca vaga nas oitavas Ainda juntando os cacos das três primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, em que não conseguiu sequer um ponto, o Atlético-PR entra na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h15, para tentar a classificação às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América contra o Independiente, de Medellin da Colômbia. Basta um empate para conseguir o objetivo e a vitória garante a primeira colocação do grupo. No entanto, se o time perder pode haver mudanças profundas. Em função dos últimos resultados, os jogadores sabem que poderá haver hostilidade de alguns torcedores. Por isso, estão pedindo apoio. "Que a torcida nos apóie o jogo todo e deixe as vaias de lado porque precisamos desse apoio e da vaga", apelou o zagueiro Marcão. O técnico Edinho deixou para divulgar a escalação do time somente hoje. Afinal, dos 24 jogadores inscritos para a Libertadores, quatro - os atacantes Jorge Henrique e Dênis Marques, e os meias Alan Bahia e Fernandinho - estão fora por problemas de contusão ou suspensão. Além deles, o zagueiro Baloy e o atacante Aloísio estão voltando de contusão e treinaram leve, enquanto o zagueiro Marcão e o meia Ticão ficaram fazendo tratamento ontem para terem condições de jogo.