Atlético-PR cancela amistoso com Marília Atendendo pedido da direção do Atlético Paranaense, o Marília cancelou o amistoso que faria nesta terça-feira, na capital paranaense. O principal motivo para o cancelamento pode ser a goleada sofrida pelo time do Paraná no clássico diante do Paraná, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A direção do Marília, que treina visando o Brasileiro da Série B, arrumou outro amistoso, no interior paulista contra o Tupã, que disputa a Série B1 - quarta divisão. Na sexta-feira, em Marília, será a vez do Londrina. No último sábado os dois times se enfrentaram no norte do Paraná e o Londrina venceu por 1 a 0.