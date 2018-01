Atlético-PR: Casemiro Mior é o técnico O Atlético-PR anunciou nesta quarta-feira que Casimiro Mior será o treinador do time principal na temporada 2004. Praticamente desconhecido no Brasil, Casimiro tem a experiência de ter dirigido times da Venezuela, China (inclusive a Seleção Olímpica) e Portugal, onde estava até o ano passado, dirigindo o Nacional, da Ilha da Madeira. Aqui no Brasil, o gaúcho Casimiro, de 47 anos, foi jogador (atuou no Grêmio e no Internacional), dirigiu apenas clubes como . O novo treinador atleticano assinou contrato por um ano e será apresentado na próxima segunda-feira, quando todo o elenco volta a trabalhar, iniciando a preparação para a Copa Libertadores da América.