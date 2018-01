Atlético-PR consegue o primeiro ponto O Atlético-PR voltou a jogar mal, mas somou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, ao empatar com o Figueirense por 0 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Punido pelo STJD, o Atlético jogou no estádio do Coritiba, sem a presença dos torcedores. E, com isso, se livrou de levar vaias - segue na lanterna do Brasileiro. Já o Figueirense, com 5 pontos, é outro que está na zona de rebaixamento do campeonato. "Não ganhamos por falta de sorte", disse o atacante Edmundo, que fez sua estréia no time catarinense. O Atlético até que começou a partida buscando o ataque. Mas a pressão durou pouco. Já o Figueirense preferiu se fechar na defesa e apostar nos contra-ataques. O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. O Atlético voltou ainda pior. E o Figueirense, mostrando que estava claramente interessado no empate, não se arriscou.