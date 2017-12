Atlético-PR consegue reduzir pena O Atlético-PR obteve uma vitória no plenário do STJD. Conseguiu reduzir pela metade a pena de perda de mando de campo de dois jogos. Portanto, vai poder atuar contra o Criciúma, dia 14, no Arena da Baixada, O clube paranaense também havia sido punido por causa de objetos arremessados no gramado de seu estádio durante confronto com Atlético-MG, em 2 de outubro. Já o Santos não obteve sucesso na sessão do STJD e não teve reduzida a pena de perda de mando de campo por duas partidas, em razão de incidentes no jogo com o Vitória, na Vila Belmiro, em 26 de setembro. O Santos ainda precisa cumprir mais um jogo - contra o Goiás, em 14 de novembro - partidas que será realizada em Presidente Prudente.