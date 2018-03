Atlético-PR contrata Antônio Lopes O novo técnico do Atlético-PR será Antônio Lopes, que há menos de um mês deixou o Coritiba. Com 63 anos de idade, ele assume o atual vice-campeão brasileiro pela segunda vez na carreira. Em 2000, também foi chamado em um momento de crise e conseguiu preparar o time para, no ano seguinte, sob o comando de Geninho, conquistar o título brasileiro. ?O trabalho foi reconhecido. Tanto que mandaram uma faixa de campeão lá no Rio de Janeiro?, disse Antônio Lopes, nesta terça-feira, em entrevista a uma rádio de Curitiba. Ele viajará para Assunção, no Paraguai, onde o Atlético joga nesta quinta-feira contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores da América, mas não ficará no banco, onde permanece o interino Borba Filho. O time paranaense precisa de um empate para se classificar às quartas-de-final. A estréia oficial de Antônio Lopes será no domingo, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. ?Venho com toda esperança de ajudar a tirar o Atlético dessa fase ruim e colocar no devido lugar?, afirmou o treinador. O Atlético-PR não conseguiu nenhum ponto dos 15 disputados até agora no Brasileiro e está na lanterna do campeonato.