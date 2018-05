Atlético-PR contrata dois jogadores colombianos O Atlético Paranaense anunciou nesta segunda-feira o acerto com dois jogadores colombianos. O primeiro é o zagueiro Samuel Vanegas, capitão do Once Caldas no título da Copa Libertadores em 2004. Já o outro é o atacante Jorge Serna, que atuou pela seleção de seu país e já foi artilheiro do Campeonato Colombiano.