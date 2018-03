Atlético-PR de olho no São Caetano O Atlético Paranaense joga apenas às 18h15, no Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), contra o Goiás, mas os jogadores estarão acompanhando atentamente a partida entre Flamengo e São Caetano, às 16 horas. Caso o São Caetano vença ou empate, o Atlético entra em campo já desclassificado da Copa dos Campeões. No entanto, se o Flamengo vencer, ampliam-se as possibilidades de classificação para o time paranaense, que se dará no saldo de gols caso vença o Goiás. Hoje, o time paulista ganha do Atlético com saldo de dois gols. Além da possibilidade de classificação, o Atlético deverá procurar a vitória para não terminar essa competição com a pior campanha entre todos os concorrentes, como já aconteceu na Libertadores da América. Por isso, o técnico Riva de Carli quer um time competitivo e com forte poder de contra-ataque. "O contra-ataque é uma arma muito boa para as equipes que sabem utilizar", disse o técnico. Jogadas com bola parada também foram bastante treinadas durante a semana. O zagueiro Sílvio Criciúma foi contratado há duas semanas e já faz sua estréia amanhã, mesmo estando quase três meses sem jogar. "Eu estou preparado para o jogo decisivo e a expectativa é de fazer o melhor na estréia", afirmou. Na lateral-direita, Luisinho Netto substitui Alessandro, que cumpre suspensão. Riva de Carli deu nova função ao atacante Dagoberto, que ficará responsável pela criação no meio-de-campo.