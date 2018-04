Atlético-PR decide fazer segredo e proíbe contato do time com a imprensa

CURITIBA - O Atlético-PR adotou uma atitude inusitada no começo da temporada 2013. Desde o início do ano a diretoria proibiu qualquer contato da imprensa com o time nos treinos, que até agora foram secretos. Fotos, imagens, entrevistas e filmagens só puderam ser feitas por funcionários da assessoria de comunicação. "O Clube Atlético Paranaense reforça a informação de que todas as comunicações do clube são feitas exclusivamente através dos canais oficiais", afirmou em nota oficial.

O primeiro contato dos jogadores com a torcida foi no último domingo, quando a equipe foi a campo com o elenco sub-23 na estreia pelo campeonato estadual contra o Rio Branco, em Curitiba. Na ocasião os atletas também não foram autorizados a conversar com jornalistas.

"As entrevistas no estádio realizadas antes do jogo, no intervalo e ao final da partida, com os atletas e profissionais do Atlético Paranaense, não serão mais permitidas. Além disso, as entrevistas coletivas, que aconteciam após o jogo, não serão mais realizadas", disse o clube em nota. O contato com os atletas pelas assessorias de imprensa particulares também está impossibilitado.

Para movimentar o único veículo autorizado a publicar notícias sobre a equipe, o site oficial, o Atlético-PR tem usado o vídeos e áudios. Na semana passada foi organizada uma entrevista coletiva em que jogadores e o técnico da equipe sub-23 Arthur Bernardes foram entrevistados pelo assessor de imprensa. O mesmo se repetiu após a estreia pelo Estadual.

"Conteúdo sem senso crítico. Tem que falar a verdade", reclamou um torcedor na página oficial do time no Facebook. "Nessa entrevista vão dizer que o time está sempre o máximo, que vamos ganhar tudo e que o Atlético-PR vai ter o sistema de jogo do Barcelona", completou outro atleticano.

Entre as matérias publicadas no site, fora o relatório de treinos, o Atlético-PR tem escolhido noticiar acontecimentos da vida pessoal do elenco, como o noivado do atacante Marcelo e o aniversário do preparador físico Márcio Henriques.

No primeiro turno do Campeonato Paranense o time vai jogar com a equipe sub-23. Enquanto isso o elenco principal vai disputar a Marbella Cup, na Espanha, entre os dia 1º de fevereiro e 12 de fevereiro, e vai estrear na temporada somente no segundo turno.