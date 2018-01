Atlético-PR decide manter mistério Com vários desfalques, em razão de suspensões e contusões, o técnico do Atlético Paranaense, Antônio Lopes, passou os 10 dias de folga testando alternativas para a escalação do time que enfrenta o Santos nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mas não quis confirmar oficialmente os 11 que entrarão em campo. Ele deixou dúvidas no meio-de-campo e no ataque. Os volantes Marcus Vinícius, André Conceição e Ticão disputam a vaga de Alan Bahia, que está machucado, e de Evandro, suspenso. No ataque, o retorno de Dênis Marques à titularidade está confirmada no lugar do suspenso Lima. "O atacante vive de gols e eu quero muito voltar a marcar", avisou. A outra vaga deve ficar com Finazzi, mas Ricardinho também está com a cotação em alta. "Fazia tempo que a gente não tinha uma semana como essa. Treinamos bastante e agora é só a expectativa de um bom jogo", disse o zagueiro Danilo. "A gente sabe que o Santos é o líder campeonato, mas jogando em casa temos condições de fazer um bom resultado. É a hora de embalar." Com 29 pontos, o Atlético está na 15.ª colocação e sonha em chegar na zona de classificados para a Copa Sul-Americana do ano que vem.