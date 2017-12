Atlético-PR demite técnico campeão O técnico Flávio Lopes foi dispensado na noite de terça-feira pela diretoria do Atlético Paranaense. Apesar de ter conseguido o bicampeonato para o clube, o técnico vinha sendo criticado por parte da torcida e conselheiros do clube, sobretudo depois da desclassificação na Copa do Brasil. Lopes comandou o time em 21 partidas, conseguindo 12 vitórias, seis empates e três derrotas. A diretoria ainda não se decidiu pelo novo treinador. O atacante Kléber, principal ídolo da torcida atleticana, pode ser vendido para o futebol do exterior. A diretoria do Atlético já recebeu algumas propostas, sobretudo de clubes da Alemanha. "Por enquanto, não há nenhum negócio em andamento", garantiu o presidente Marcus Coelho. Kléber está em férias no Maranhão, devendo se apresentar no início da próxima semana. No mês passado, ele renovou o contrato com o Atlético.