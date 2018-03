Atlético-PR demite técnico interino O técnico interino do Atlético Paranaense, Júlio Piza, não suportou a segunda derrota consecutiva, e desta vez dentro da Arena da Baixada, em Curitiba, por 3 a 0, para o Figueirense. Nesta segunda-feira, ele foi destituído das funções e o time passa a ser comandado, também interinamente, pelo técnico dos juniores, Maurílio Evaristo, o Lio, enquanto a diretoria não acerta a contratação de um treinador definitivo. O primeiro teste para Lio será na partida de quarta-feira, contra o Paysandu, em Belém (PA). Lio está há três anos à frente dos juniores, tendo conquistado títulos estaduais e o Dallas Cup, nos Estados Unidos. No ano passado, quando Heriberto da Cunha saiu, ele comandou o time profissional na vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa Londrinense. O coordenador das categorias de base, Vinícius Eutrópio, assume o posto de auxiliar técnico. Em relação ao novo treinador rubro-negro não há qualquer informação. Agora, o nome que passa a ser ventilado é o do ex-técnico do Botafogo Levir Culpi.