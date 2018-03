Atlético-PR derrota Bahia por 2 a 1 Com um golaço de Dagoberto, o Atlético Paranaense conseguiu vencer o Bahia por 2 a 1, neste domingo à tarde, na Arena da Baixada, e se reabilitou dos três últimos resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o meia Kléberson fez sua despedida do clube paranaense. O jogador irá atuar no Manchester United, da Inglaterra. O Atlético tentou tomar a iniciativa do jogo, mas, sem inspiração e carente de criatividade, não conseguiu atacar com perigo. No meio-de-campo, Rodrigo não produziu nada e os torcedores começaram a vaiá-lo ainda na metade do primeiro tempo. "Já estou acostumado com isso", conformou-se o jogador no intervalo. Mas foi com o apoio da torcida que o Atlético conseguiu chegar ao gol, aos 21 minutos. O atacante Dagoberto foi à linha de fundo e tocou para Jádson, que chutou para fazer 1 a 0. O Bahia não deixou a torcida comemorar muito. Sete minutos depois, a defesa do Atlético repetiu os mesmos erros de partidas anteriores, jogando em linha, e deixou Nonato entrar pelo meio e encobrir o goleiro Diego, fazendo seu 100º gol com a camisa do clube baiano. As vaias do intervalo produziram efeito sobre os jogadores do Atlético, que voltaram mais espertos para o segundo tempo. Aos 6 minutos, em jogada individual, Dagoberto saiu do campo de defesa e avançou até a área para marcar o segundo gol da equipe paranaense. Um golaço.