Atlético-PR derrota Corinthians: 3 a 1 O Corinthians foi valente, não se impressionou com o fato de o Atlético-PR procurar sufocá-lo no início e até equilibrou a partida durante a maior parte do tempo. No entanto, as trapalhadas de Valdson e uma queda acentuada de desempenho nos 20 minutos finais foram fatais diante de uma equipe forte. O time paranaense venceu por 3 a 1 e interrompeu a série de bons resultados que os paulistas vinham obtendo. Com a vitória deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético foi a 55 pontos e só perde a liderança do Brasileiro para o Santos por ter uma vitória a menos (16 a 17). O Corinthians se manteve com 47, em oitavo. Nos cinco primeiros minutos de jogo até pareceu que o Atlético poderia repetir o massacre do primeiro turno, quando venceu o Corinthians por 5 a 0 no Pacaembu. A bola esteve quase sempre perto ou dentro da área defendida pelos paulistas. Só que o Corinthians atual, de Tite, é bem diferente daquele dos tempos de Oswaldo de Oliveira (que, aliás, foi derrubado por aqueles 5 a 0). Com personalidade, e também procurando atacar, o Corinthians equilibrou o jogo. Passou por alguns momentos de sufoco, mas também deixou o Atlético em situação complicada. O gol, porém, não saiu. Como acontecera no primeiro tempo, o Atlético começou a parte final do jogo procurando abafar o Corinthians. Os paulistas estavam conseguindo neutralizar bem essa tentativa. Mas aos 9 minutos os paranaenses tiveram a favor uma falta pelo lado esquerdo do ataque. Dagoberto cobrou, levantando a bola na área. Dois defensores corintianos não conseguiram alcançá-la. Valdson alcançou e cabeceou forte, até com um certo estilo. Na direção errada, porém. Gol contra: 1 a 0. Fábio Costa, que havia realizado - e depois voltaria a realizar - belas defesas, nada pôde fazer para evitar o gol. O Corinthians não se entregou e empatou quatro minutos depois. Falta do lado direito, bola levantada na área e o ala-esquerda Renato surge rapidamente para cabecear para o chão, sem defesa para Diego. A partida continuou equilibrada, mas o time paulista diminuiu um pouco o ritmo. O Atlético aproveitou e, aos 24 minutos, teve uma falta na entrada da área a seu favor. O meia Jadson cobrou, a bola bateu na trave esquerda e entrou: 2 a 1. A partir daí, o Corinthians se desestruturou um pouco. Tite ainda colocou Alberto e Marcelo Ramos, para tentar dar poder ofensivo à equipe, mas já aos 48 minutos, Washington arrancou livre e, na área, foi derrubado de forma bisonha por Valdson, que quase agarrou-o pelas pernas. Pênalti. O mesmo Washington cobrou e definiu a partida, fazendo o terceiro do Atlético. Domingo, o Corinthians faz o clássico contra o São Paulo sem Betão, que levou o terceiro cartão amarelo. O Atlético vai a Minas pegar o Cruzeiro.