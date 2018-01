Atlético-PR derrota Corinthians no final O Atlético-PR ganhou de virada do Corinthians, por 3 a 2, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. A equipe paulista chegou a estar vencendo por 2 a 0, no Pacaembu, mas permitiu a reação paranaense na etapa final do jogo deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota em casa, além de praticamente acabar com as chances de classificação para a Libertadores, deixou o Corinthians com os mesmos 52 pontos no Brasileiro. Já o Atlético-PR passou a ter 47. Excesso de toques laterais, displicência em alguns lances e a ausência de comando do técnico Juninho Fonseca tornaram a tarde dos pouco mais de 3.800 corintianos que foram ao Pacaembu um tormento. O Atlético, cujo treinador Mário Sérgio soube ousar ao retirar dois alas no intervalo para investir na criatividade de um meia e um atacante, mereceu vencer. Marcou três gols no segundo tempo e alcançou, pela segunda vez no Brasileiro, um triunfo fora de Curitiba. Quando o lateral Coelho abriu o placar aos oito minutos, o Atlético já havia desperdiçado duas chances claras de gol. Mas o resultado, por mais enganoso que parecesse, tranqüilizou a equipe de Juninho. O jogo mudou de cara e passou a se concentrar entre as duas intermediárias, já que o time paranaense nitidamente acusou o golpe e diminuiu o ímpeto. Aos 33 minutos, em nova cobrança de falta, Coelho aumentou a vantagem corintiana para 2 a 0, placar que se manteria até o final do primeiro tempo. Foi então que o técnico Mário Sérgio começou a aparecer. Ao retirar Ivan e Alessandro, que pouco se aventuraram no ataque nos 45 minutos iniciais, e apostar nos habilidosos Fabrício e Fernando, obrigou o Corinthians a recuar. Seu plano, no entanto, contou com a colaboração de Jô, que, sem goleiro, perdeu um dos gols mais feitos da história do Pacaembu - isso tudo aconteceu aos quatro minutos. No lance seguinte, Rogério Correia iniciou a virada atleticana completando cruzamento de Dagoberto. Aos 19, Fabinho desviou contra o próprio gol cruzamento da direita e deixou o placar igual: 2 a 2. Desnorteado, Juninho começou a pedir calma. Da beira do campo, seus gritos implorando para que o time ao menos segurasse o empate, retratam o atual momento do Corinthians. Tudo em vão. Nos acréscimos, já aos 47 minutos, Douglas cobrou falta, acertou a bola no ângulo de Doni e o Atlético virou para 3 a 2. Abatido, o volante Rogério não se omitiu: "Vacilamos em todos os aspectos."