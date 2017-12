Atlético-PR derrota Fortaleza por 3 a 1 O Atlético Paranaense venceu o Fortaleza, por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR), e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Atlético chegou aos 36 pontos, enquanto o Fortaleza continua na zona de rebaixamento com 26. Luciano Santos abriu o placar no primeiro minuto de jogo e Fernandão aos 24 empatou para o Fortaleza. No segundo tempo, Daniel aos seis e aos 38 minutos marcou os gols da vitória rubro-negra. O gol de Luciano Santos deu tranqüilidade para o Atlético, que manteve a pressão no campo adversário, aos poucos, porém, o time cearense equilibrou a partida e em uma falha de Diego, Fernandão escorou um cruzamento de cabeça e empatou. Mário Sergio mexeu na sua equipe para o segundo tempo e deu mais ânimo. Daniel, que substituiu Juliano, marcou logo aos seis minutos. O Fortaleza não mostrou nenhuma reação e o terceiro gol, aos 38, com Daniel novamente cabeceando no canto direito de Jefferson, fez justiça ao que as duas equipes mostraram em campo. ?O resultado mostrou que a equipe não se abateu com a derrota do meio de semana. Soubemos explorar os espaços e conseguimos três pontos importantes", disse Mário Sergio.