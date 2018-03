Atlético-PR derrota Juventude por 2 a 0 O Atlético Paranaense não encontrou nenhuma dificuldade para vencer o Juventude por 2 a 0, neste domingo, em Curitiba (PR), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho não ofereceu resistência em uma partida fraca tecnicamente. Os gols foram marcados por Ilan, aos 13 e aos 25 minutos do primeiro tempo. O técnico do Juventude, Cristóvão Borges, armou seu time na retranca para tentar ao menos um ponto, mas sua zaga não colaborou. Logo aos cinco minutos o ataque atleticano já havia desperdiçado uma chance de gol, mas aos 13 minutos, o ala Ivan cruzou da esquerda e encontrou Ilan livre para cabecear e marcar o primeiro gol. Se havia problema na zaga gaúcha, isso ficou mais claro após o primeiro gol. Aos 25 minutos, Ilan mais uma vez dominou a bola próxima à grande área, driblou o zagueiro Maurício Fernandes e chutou forte sem chance para Maurício. O Atlético poderia ampliar o placar, mas seus jogadores pareciam satisfeitos com a vitória parcial. No segundo tempo, com exceção de um ataque relâmpago do atacante João Paulo, o Juventude não ofereceu nenhum perigo. O Atlético, no entanto, se poupou e o nível do jogo caiu ainda mais. No final da partida, o meia Adriano afirmou que a vitória deu um ânimo maior ao time, que enfrenta o Internacional na próxima rodada. "Marcamos três e subimos na classificação, o que é mais importante", afirmou. Ficha Técnica Atlético-PR: Diego; Alessandro (Davi), Capone, Rogério Correia e Ivan; Leomar, Luciano Santos, Kleberson e Adriano; Dagoberto e Ilan (Ricardinho). Técnico: Oswaldo Alvarez Juventude: Maurício; Mineiro (Gustavo), Maurício Fernandes, Renato e Felipe Alvim; Camazzola, Fernando, Rodrigo Pontes e Marcelo; João Paulo (Gelfer) e Rafael (Caibi). Técnico: Cristóvão Borges Gols: Ilan (13 e 25 do 1o) Árbitro: Wagner Tardelli (RJ) Cartão Amarelo: Mineiro, Felipe Alvim e Alessandro Cartão Vermelho: Maurício Fernandes Local: Joaquim Américo, em Curitiba (PR) classificação