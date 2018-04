Atlético-PR derrota Vitória por 3 a 2 Numa partida de quatro pênaltis, em que somente dois foram convertidos, o Atlético-PR ganhou do Vitória por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Barradão, mantendo-se na luta pela liderança do Brasileiro - soma agora 64 pontos. Já a equipe baiana, com mais essa derrota, segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos. Depois de dez minutos de sufoco, em que o Vitória quase abriu o placar, principalmente no chute de Obina que passou perto da trave, o Atlético-PR começou a controlar a partida. Tanto que, Dagoberto e Washington tiveram boas chances para fazer o primeiro gol. Mas foi o Vitória quem saiu na frente. Aos 34 minutos, Edílson subiu mais alto do que os zagueiros adversários e fez 1 a 0, aproveitando cruzamento de Paulo Rodrigues. Logo depois ocorreu uma seqüência incrível de dois pênaltis contra o Vitória, ambos sofridos por Dagoberto. O primeiro, aos 40 minutos, Washington desperdiçou, chutando em cima do goleiro Juninho. No segundo, aos 45, Washington acertou o pé e empatou a partida. O segundo tempo começou com mais um pênalti - dessa vez, para o Vitória. Aos 5 minutos, Edílson sofreu a falta dentro da área e ele mesmo bateu, mas o goleiro Diego defendeu. Empolgado, o Atlético-PR foi ao ataque e, aos 10, marcou seu segundo gol, com Fernandinho. O Vitória ainda teve forças para empatar, aos 22 minutos, com um chute cruzado de Obina. Mas o Atlético-PR ainda teve mais um pênalti ao seu favor. E, aos 34, Washington, artilheiro do Brasileiro (23 gols), marcou mais um, definindo a vitória do time paranaense.