Atlético-PR deve ter força máxima contra o Botafogo O técnico Antônio Lopes só deve confirmar a escalação do Atlético Paranaense contra o Botafogo, quarta-feira, no Engenhão, pela Copa Sul-Americana, momentos antes da partida. No entanto, se utilizar o treino desta terça-feira como base, ele deve praticamente repetir a escalação da partida contra o Atlético Mineiro, no domingo.