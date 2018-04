Atlético-PR deve ter time completo contra o Corinthians O Atlético Paranaense deve ter o time completo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando tentará se recuperar da derrota para o Palmeiras por 2 a 1. Assim, o técnico Antônio Lopes terá a semana completa para definir o time para o jogo de sábado, com o Corinthians, no Estádio do Pacaembu.